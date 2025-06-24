24/06/2025 15:59

【外圍經濟】韓國股市大漲近3%突破3100點，創近四年新高

《經濟通通訊社24日專訊》受以色列與伊朗停火消息提振，韓國股市周二（24日）大幅上漲至近四年來的高點，韓元兌美元匯率也大幅上升。



韓國綜合股票指數(KOSPI)上漲2.96%，收於3103.64點，是該指數三年零九個月以來首次突破3100點關口。當天成交量為5.667億股，成交額達18.8萬億韓元，上漲股為766股，下跌股為138股。



其中，外國投資者和機構投資者購買了6945億韓元的股票，而散戶投資者則拋售了6418億韓元的股票。多數藍籌股收高，芯片股、汽車股和金融股領漲。



市場巨頭三星電子股價上漲4.31%，至6.05萬韓元，其競爭對手SK海力士股價上漲7.32%，至27.85萬韓元，市值首次超過200萬億韓元，截至收盤為202.7萬億韓元。



截至當地時間下午3時30分，韓元對美元的匯率為1美元兌1360.2韓元，比前一天上漲了24.1韓元。(jf)