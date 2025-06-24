24/06/2025 08:23

【開市Ｇｏ】以伊或停火，比亞迪返利經銷商，留意智駕板塊炒作

2025年6月24日【要聞盤點】



1、美國上周末空襲伊朗核設施後，伊朗的反應較市場預期克制及溫和，美股三大指數收市報升，原油價格則大幅下挫逾8%。道指收市升374.96點，或0.89%，報42581.78點；標普500指數升57.33點，或0.96%，報6025.17點；納指升183.56點，或0.94%，報19630.97點。中國金龍指數上升61點。日經期貨截至上午8時06分上升262.5點。



2、標普全球最新公布，美國6月服務業採購經理指數(PMI)初值錄得53.1，高於市場預期的53，惟較上月的53.7略為回落。數據顯示，美國服務業持續擴張，經濟活動保持穩健。同時，6月綜合PMI初值報52.8，亦高於市場預期的52.1，前值為53。至於製造業PMI初值則為52，較市場預期的51為佳，惟與上月持平。



3、美國聯儲局理事鮑曼表示，只要通脹壓力持續緩和，她將支持在今年7月的下次政策會議上減息。鮑曼強調，現時美國通脹已逐步回落至聯儲局2%目標水平附近，近期消費及就業市場出現放緩跡象，令她對未來就業市場風險感到關注。



4、伊朗周一（23日）向卡塔爾美軍基地發射多枚導彈，以就美軍早前突襲伊朗核設施進行報復。美國總統特朗普表示，以色列及伊朗已完全同意全面停火。鑑於中東局勢有降溫跡象，紐約期油及布蘭特期油收市均跌逾7%。



5、《路透》引述一位匿名的美國國務院高級官員，指控中國人工智能(AI)初創企業DeepSeek協助中國軍方及情報機構，同時試圖利用東南亞空殼公司，獲取受美國出口管制的高端晶片。



6、中國全國人大常委會法工委發言人周一(23日)介紹，反不正當競爭法修訂草案將提交周二至周五(24至27日)召開的全國人大常委會會議二次審議。相關修訂草案新增關於公平競爭審查制度的規定，修改完善治理平台「內捲式」競爭方面的規定。



7、撥康雲視-B(02592)周二(24日)至周五(27日)招股，計劃全球發6058.2萬股，其中10%在港公開招股，其餘作國際發售，每股作價10.1元，每手500股，入場費5100.94元，預期於2025年7月3日掛牌，建銀國際及華泰國際為聯席保薦人。公司估計自全球發售收取所得款項淨額約5.22億元。



8、周一共有6隻新股進行招股，其中周六福珠寶(06168)認購反應最為火熱，錄得668億元孖展，超額認購超過594倍；至於「if」椰子水母企IFBH(06603)周一錄得405億元孖展，超額認購接近350倍。



【焦點股】



油股：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)

- 特朗普宣布以色列和伊朗已完全同意全面停火

- WTI原油期貨收跌7.22%，布倫特原油期貨收跌7.18%



比亞迪(01211)

- 據內媒報道，比亞迪近期對經銷商每輛車返利666元人幣，以今年前5個月售出逾160萬輛計算，返利規模超過10億元人幣



阿里巴巴(09988)

- 據報外賣平台餓了麼、網上旅遊平台飛豬合併入阿里中國電商事業群



小米(01810)

- 官方微博宣布，首款SUV小米YU7將於本周四(26日)晚上7時正式發布



美團(03690)

- 據內媒報道，美團優選應用程式(在多個地區商品顯示「運力不足，暫停銷售」

- 官方宣布，全面拓展即時零售，閃購業務納更多產品種類，小象超市擴至所有一二線城市



金礦股：山東黃金(01787)、招金礦業(01818) 、紫金(02899)

- 現貨金挫0.63%，跌破3350美元/盎司



雅居樂(03383)

- 悉售聯營調味料業務套現2.3億元人幣還債



智駕概念：百度(09888)、地平線(09960)、小鵬汽車(09868)

- 隔晚特斯拉升逾5%，無人駕駛的士於德州正式推出



穩定幣概念：眾安在綫(06060)、OSL集團(00863)

- 香港金管局總裁余偉文表示，香港為穩定幣發行人制定相對嚴格的標準，第一階段僅會發出數張牌照



中國宏橋(01378)

- 預計中期淨利潤升35%



英諾賽科(02577)

- 與美的威靈戰略合作空調電機應用氮化鎵



藥捷安康(02617)

- 前列腺癌藥獲美FDA授快速通道認證



黑芝麻智能(02533)

- 有意斥資最高1億人民幣回購股份





【油金報價】



紐約期油下跌4.89%，報65.16美元/桶



布倫特期油下跌7.62%，報69.73美元/桶



黃金現貨下跌0.73%，報3344.30美元/盎司



黃金期貨下跌0.45%，報3369.17美元/盎司