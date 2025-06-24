24/06/2025 15:52

【美國議息】鮑威爾將赴美國國會作證，說明不降息原因

《經濟通通訊社24日專訊》聯儲局主席鮑威爾本周將有兩次機會向立法者說明，為什麼他和大多數同僚似乎決心，至少在9月之前繼續維持利率穩定。



鮑威爾將於當地時間周二（24日）上午10時，在眾議院金融服務委員會作證，並於周三同一時間在參議院銀行委員會作證。此次作證距離聯儲局決策者連續第四次會議，維持利率不變不到一周。



分析預計，鮑威爾將認真遵循他上周的言論，當時他表示，聯儲局「準備好等待更多地了解經濟可能的走向」，然後再考慮任何利率變動。



此外，鮑威爾幾乎肯定會被問及以伊戰爭的潛在經濟影響。在上周的記者會上，鮑威爾表示：「能源價格可能會上漲。通常情況下，當中東發生動盪時，能源價格可能會飆升，但之後往往會回落。這些因素通常不會對通脹產生持久影響。」(rc)