24/06/2025 13:10

凱基料美聯儲第四季度減息25個基點，美股今年出現熊市機率不高

《經濟通通訊社24日專訊》KGI凱基發布2025年下半年市場展望，凱基首席投資總監梁啟棠表示，在資產配置方面，考慮下半年經濟及政局發展，投資者可繼續以ACE策略部署，A是Alternatives，多國政府的財政狀況引起爭議，加上央行分散資產配置以及地緣政局不穩，狀況將有利金價。C是Credit Selection，該行預期經濟存下行風險，因而維持優質債券優先策略，龍頭企業債券將提供鎖息機會。E是Elite Stocks，關稅預期衝擊企業盈利，周期股與防禦股可平衡配置。美國以外，聚焦關稅衝擊小或已達成協議的國家。



*美國下半年經濟增長料降至1%以下*



凱基表示，2025年下半年，全球經濟將進入放緩模式，尤其是新興市場，而在成熟市場中美國的放緩最為顯著。上半年美國因關稅戰企業提前囤貨，經濟表現尚可，但下半年這種情況不再，經濟增長率可能降到1%以下，全年約1.35%。歐元區和英國的放緩不如美國明顯，但貿易戰的負面影響不容小覷。日本和中國的經濟也不樂觀。美國上半年因強烈需求表現亮眼，但這些需求在下半年逐漸消失，經濟數據可能轉弱。特朗普政策的不確定性影響消費信心和企業訂單，勞動市場數據呈現疲弱，進一步影響薪資和消費。



*料美聯儲今年第四季度減息25個基點*



凱基續指，美聯儲可能在今年第四季度減息25個基點，2026年持續減息50至75個基點。美股方面，今年出現熊市的機率不高，但第三季度可能下跌，全年盈利預估從14.1%降至不到9%。建議投資防禦性和優質股，應對經濟下滑。債券投資方面，美國經濟弱化應帶動債券利率回落，預期國債利率在第三季下半至第四季回落至4%-4.3%。建議投資信用品質較佳的投資等級公司債，待經濟見底時再轉進非投資等級公司債。



凱基投顧董事長朱晏民表示，關稅戰趨緩降低了美國經濟衰退風險，但其不確定性已影響經濟信心，未來將對經濟數據造成壓力。近期股市上漲使估值回到高位，投資者需留意關稅暫緩到期及後續經濟和企業盈利下調帶來的波動。(bn)