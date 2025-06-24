24/06/2025 19:34

《再戰明天》鮑威爾發表半年度幣策報告證詞，美國公布新屋銷售

《經濟通通訊社24日專訊》鮑威爾發表半年度幣策報告證詞，及美國公布新屋銷售，料為周三（25日）市場焦點。



*堪薩斯城聯儲總裁發表演講，澳洲公布CPI*



各國重要經濟活動方面，英倫銀行的中央銀行業務研究中心(CCBS)會議舉行（至26日）。周三本港時間8:15am，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就經濟前景發表演講。9:00am，日本央行審議委員田村直樹在與福島當地領袖的會議發表講話；同一時間，中國財政部部長藍佛安在亞投行第十屆理事會年會發表講話。4:45pm，英倫銀行副總裁隆巴爾代利在英倫銀行和跨境研究中心智庫組織的貨幣政策會議致開幕詞；5:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾主持主題演講。晚上10:00pm，美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行、住房和城市事務委員會發表半年度貨幣政策報告證詞。



數據方面，周三（25日）9:30am（本港時間．下同），澳洲公布5月消費者物價指數，年率升幅料由2.4%收窄至2.3%。1:00pm，日本公布4月同時指標；4月領先指標。2:00pm，日本公布5月工具機訂單。10:00pm，美國公布5月新屋銷售，料由74.3萬降至69.4萬，月率料由10.9%逆轉至下滑6.7%。



在本港，明日公布業績的公司有:遠東酒店實業(00037)、慕詩國際(00130)、安全貨倉(00237)、億都（國際控股）(00259)、蒙古能源(00276)、長江製衣(00294)、YGM貿易(00375)、有利集團(00406)、開明投資(00768)、現代健康科技(00919)、民生國際(00938)、世紀娛樂國際(00959)、嘉利國際(01050)、清晰醫療(01406)、津上機床中國(01651)、德林控股(01709)、歐化(01711)、醫渡科技(02158)、中國動向(03818)等。(wa)