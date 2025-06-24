24/06/2025 10:45

【中東戰火】李家超：以伊外遊警示提升至黑色，20名港人已離開

《經濟通通訊社24日專訊》行政長官李家超於行政會議前記者會表示，中東局勢方面，支持中國立場，支持通過外交手段確保平民安全、解決問題。他呼籲國際社會共同維護全球和平，並已將以色列及伊朗外遊警示提升至黑色，呼籲港人避免前往，又指截至6月23日，入境事務處已經收到21名在兩地的香港居民的查詢，其中20人已經安全離開，會繼續與剩餘一人保持聯絡。他指政府會關注事態發展，保安局會密切監察情況。



與中東合作方面，李家超表示，無論世界如何變化，經貿發展都要進行，同時更加看到合作的必要性和重要性，無論日後如何風高浪急，要繼續令社會運作，市民生活正常，相信每個政府都會努力確保經濟發展不受影響，因此香港與中東的合作只會更深更快，而香港作為非常安全穩定的地區，會吸引更多資金到來，雖然有危，但亦視為機遇。(bn)