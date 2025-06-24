24/06/2025 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.02 +0.223 一周 0.27536 +13.857 兩周 0.42988 +6.351 一個月 0.74714 +6.351 兩個月 1.23857 +3.244 三個月 1.55071 +3.321 六個月 2.22673 +1.137 一年 2.98661 +0.357

《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息今日全線向上，與樓按相關的一個月拆息連升兩天，報0.74714厘，為6月4日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息亦微升3基點至1.55071厘，見一周新高。*港匯再觸7.85弱方兌換價*隔夜息重上0.02厘，一周錢升近14基點至0.27536厘，是5月20日後最高。長息方面，六個月及一年期拆息分別報2.22673厘和2.98661厘。美國聯儲局副主席鮑曼(Michelle Bowman)支持最快7月減息，加上伊朗報復美國的行動未如預期般激烈，美元匯價偏軟。港匯今早繼續在低位徘徊，一度再觸7.85弱方兌換保證價，最新報7.8499。*港股漲500點*伊朗周一向卡塔爾美軍基地發射多枚導彈、報復美軍早前突襲伊朗核設施後數小時，美國總統特朗普表示，以色列和伊朗已完全同意全面停火。特朗普稍早時亦稱，伊朗就本次襲擊行動提前通知美國。憧憬中東戰爭結束，港股今早高開裂口高開143點後，升幅擴大，暫時最多飆505點，高見24194，恒指最新報24189，仍升500點。(cl)資料來源：香港銀行公會