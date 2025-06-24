24/06/2025 10:55

《本港樓市》美聯︰核心街舖空置率創4年半新高，結業率疫情新高

《經濟通通訊社24日專訊》根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處數據，2025年第一季，香港四大核心購物區（中環、尖沙咀、旺角及銅鑼灣）的街舖空置率升至約12.1%，創近4年半新高。值得留意，首5個月商舖市場出現量升額跌的現象，期內註冊宗數錄395宗，按年升約6.5%；註冊金額約64.67億元，按年下跌約26.7%。



美聯旺舖董事江靜明指出，「短租戶」入主空置舖位的情況日漸盛行。業主為免物業長期空置，傾向以「短租」形式租出舖位，以維持物業價值及人流活力。因此，近半年市場上錄得不少相信是短租的商戶，例如夾公仔店、散貨場等，反映短租模式在核心區的普及。



*江靜明︰民生區域靠「小紅書經濟」帶旺*



江靜明指出，受惠小紅書的推介，新興小店及特色景點大行其道。具香港特色飲食店長期「排長龍」，受歡迎程度甚至已超傳統名店。與此同時，越來越多旅客發掘非核心區，即較為冷門的特色景點，如北角「港版富士山」、舊油麻地警署等相繼成為內地旅客訪港的打卡熱點。



江靜明相信，上述食店及景點不少是位於民生區，有望帶旺區內人流，預期不少從事或主打中低價服務與快速消費等範疇的商戶將陸續進駐民生區域，看好一般民生區的舖市情況有望率先好轉。



*結業率為疫情復常後的新高*



行業方面，現時傳統零售業持續萎縮，尤其是「飲食」、「水電/五金/建材」及「衣服/鞋履/皮具」等行業，受高息環境及消費者北上消費影響最為顯著。由2024年第三季至2025年第一季的半年間，共有847個商戶舖位變成空置或有新租客，結業率高達11.4%，為疫情復常後的新高。不過，同期有786個商戶開業，開業率達10.6%，僅次於2024年第一季約11%，顯示市場商戶周轉率提升，不少商戶結業同時，市場填補速度加快，商舖租賃市場保持活力。(kl)



