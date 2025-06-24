24/06/2025 17:26

《經濟時評》花旗：中國非傳統鐵礦石進口減，因對價格較為敏感

《環富通基金頻道24日專訊》花旗發表有關鐵礦石進口中國的研究報告，重點如下：



該行指，中國的非傳統鐵礦石供應與鐵礦石價格呈正相關--過去十年，中國的非傳統鐵礦石供應（即除澳洲、巴西和南非以外國家的供應）與鐵礦石價格的相關性達到72%的R2值。這一現象具有邏輯性，因為這些地區提供了更多高成本/邊際鐵礦石供應，因此對價格變化高度敏感。



1. 中國非傳統鐵礦石進口情況：

- 2025年首5個月進口量同比下跌13%

- 降幅遠高於整體鐵礦石進口量5%的跌幅

- 同期鐵礦石價格下跌17%



2. 非傳統來源佔比分析：

- 2025年首5個月佔比達15.6%

- 2024財年為14.8%

- 過去十年平均為14%



3. 價格相關性：

- 與鐵礦石價格相關係數達72%

- 主要因為這些是高成本或邊際供應來源

- 對價格較為敏感



4. 未來展望：

- 預計在鐵礦石價格90-110美元區間時，進口量將維持較低水平

- 在每噸100美元價格水平下，年化供應量預計在1.35億至1.5億噸之間

- 價格每變動10美元，年供應量將相應變動1300萬至1500萬噸



(hl)