24/06/2025 08:33

【關稅戰】中國加強管制兩種可製芬太尼化學品

《經濟通通訊社24日專訊》中國採取措施加強對兩種可用於製造芬太尼的化學品的管控，有分析認為此舉是在向美國遞出橄欖枝，可能有助於維持兩國之間脆弱的貿易休戰。



中國商務部網站公布，為嚴格易製毒化學品管理，嚴防流失用於製毒，經國務院批准，公安部、商務部、衞生健康委、應急管理部、海關總署、國家藥監局於上周五（20日）聯合發布公告，將4-哌啶酮和1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮列入《易製毒化學品管理條例》予以管制，公告自今年7月20日起施行。



聲明稱，這是中國政府積極履行聯合國禁毒公約締約國義務的舉措，體現了積極參與全球毒品治理的態度和負責任大國的擔當。其中一種化學品4-哌啶酮，在美國被作為芬太尼的前體受到管制，1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮則可用於製造這種毒品的一種前體。



美國早前暫停對中國商品徵收高達145%的巨額關稅，但與芬太尼相關的20%關稅仍然存在。中國公安部部長王小洪上周四（19日）在京會見美國駐華大使龐德偉時稱，中方願在禁毒、非法移民遣返等執法領域開展務實合作。龐德偉表示，願做兩國關係發展的溝通者、促進者，推動禁毒執法等領域交流合作。(ry)