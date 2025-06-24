24/06/2025 08:35

【中東戰火】王毅批評美國和以色列攻擊伊朗形成惡劣先例

《經濟通通訊社24日專訊》中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見英國前首相貝理雅(Tony Blair)。



王毅說，當今世界進入百年未有之大變局，個別大國卻背棄國際責任，將自身利益置於國際社會共同利益之上。中英作為聯合國安理會常任理事國和全球性大國，應當履行國際義務，體現責任擔當，為世界和平與發展作出努力。



王毅表示，以色列以「未來可能的威脅」為由，對伊朗發動先發制人打擊，美國軍機轟炸國際原子能機構保障監督下的伊朗核設施，向世界發出以武力而非談判解決爭端的錯誤信號，形成惡劣先例，後果影響嚴重。



王毅認為，和平需要實力來保衞，但實力未必能帶來真正的和平。所有衝突當事方應採取措施緩和局勢，重返對話談判的政治解決軌道，促進中東地區恢復和平穩定。



貝理雅說，英方高度關注以伊衝突，呼籲通過對話和外交手段，回到談判軌道，盡快恢復地區和平、安全與穩定。(ry)