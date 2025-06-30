24/06/2025 16:10

【關稅戰】生產芬太尼化學品加強管控，外交部：中國禁毒最嚴格

《經濟通通訊社24日專訊》在今日的中國外交部例行記者會上，有記者提問，中國已採取行動，加強對兩種可用於生產芬太尼的化學品的管控。這是應美方要求而採取的行動，還是中方與美方合作的結果？



對此，外交部發言人郭嘉昆表示，這一舉措是中國政府為履行聯合國禁毒公約締約國義務採取的自主措施，旨在嚴格管理易製毒化學品，體現了中方積極參與全球毒品治理的態度和負責任大國的擔當。



6月26日國際禁毒日即將到來。中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，不存在芬太尼濫用的問題。中國還全面推動和深入參與毒品問題全球共治，同各國開展了富有成效的禁毒合作。



*美方無視中方善意，對中國無理加徵芬太尼關稅*



郭嘉昆指出，中方多次表明芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國自身。美方無視中方善意，對中國無理加徵芬太尼關稅，這嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。美國如果真心想同中國合作，就應正視客觀事實、糾正錯誤做法，以平等尊重、互惠的方式同中方對話。(jq)