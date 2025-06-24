24/06/2025 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升140點子，報7.1718

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1656，較上個交易日升54點子，創2024年11月8日以來創七個半月新高。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開140點子，報7.1718，上個交易日即期匯率收盤報7.1858。



特朗普稍早宣稱以色列與伊朗將「完全徹底地」停火，明顯打壓了避險情緒，美指大幅回落，美聯儲副主席鮑曼的意外言論也打壓了美債收益率，人民幣匯率面臨的外部環境有所好轉。



ING銀行報告指出，短期市場關注焦點是伊朗對美國襲擊的可能報復行動，暫時對局勢升級持謹慎態度。如果地緣政治風險和油價飆升是暫時性的，市場將迅速恢復對美元的戰略性空頭偏好。(jq)