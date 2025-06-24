24/06/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收升77點子報7.1781，創七個半月高

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1781，較上個交易日4時30分收盤價收升77點子，創2024年11月8日以來逾七個半月新高，全日在7.1718至7.1795之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升8點子，報7.1762。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1656，較上個交易日升54點子，創2024年11月8日以來創七個半月新高。



交易員表示，隨著中東地緣局勢明顯緩和，美元和美債收益率均出現回落，中港股市表現良好，這些因素均有利於人民幣回升，當然經濟基本面以及大行態度仍很關鍵，整體匯率升勢料仍偏小。另一外資行交易員則認為，中美談判仍存較大不確定性，加上國內經濟復甦乏力，人民幣即便升值，也主要是被動升值，幅度有限。(jq)