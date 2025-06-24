24/06/2025 11:09

《經濟時評》花旗：以伊衝突料不會改變中國整體通縮格局

《經濟通通訊社24日專訊》美國親自「下場」後，中東地緣政治緊張局勢加劇，帶來國際油價上漲風險。投行花旗認為，油價上漲10%將拉動中國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）分別上升0.2和1個百分點，並不會改變中國整體通縮的格局；對中國GDP（國內生產總值）增速的拖累則不到0.1個百分點，因此對中國實體經濟的影響可能較為溫和。



花旗並指出，考慮到中國57%的石油供應通過霍爾木茲海峽輸送，如果霍爾木茲海峽可能關閉的時間比中國石油庫存枯竭的時間更長，則將帶來更具實質性的影響。「如果中東局勢的發展主要通過價格渠道影響中國經濟，而不是真正的能源短缺，我們認為這不會改變中國的經濟政策模式」。



花旗稱，預計中國在7月的政治局會議上或9月份之前不會有任何重大的政策變化。此外，該行仍預計今年下半年中國將進行10個基點的降息以及50個基點的降準。(sl)