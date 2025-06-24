24/06/2025 16:03

《大灣區》大灣區內地9市首5月進出口增4.4%，優於全國水平

《經濟通通訊社24日專訊》據海關總署廣東分署統計，今年前5個月，大灣區內地9市進出口3.61萬億元（人民幣．下同），增長4.4%，增速快於全國整體1.9個百分點，佔全國進出口總值的20.1%。其中，出口2.29萬億元，增長1.1%，增速遠遜全國整體6.1個百分點；進口1.32萬億元，增長10.7%，增速大勝全國整體14.5個百分點。



5月，大灣區內地9市進出口7626.3億元，增長1%，增速低於全國整體的2.7%。其中，出口4902.1億元，下降3.1%，而全國整體為增6.3%；進口2724.2億元，增長9.1%，全國整體為下降2.1%。



前5個月，大灣區內地9市以一般貿易方式進出口2.11萬億元，增長2.5%，佔進出口總值的58.5%。同期，保稅物流較快增長，進出口7376.2億元，增長15.6%；加工貿易進出口7243.7億元，下降0.3%。



前5個月，大灣區內地9市民營企業進出口2.32萬億元，增長4.8%，佔進出口總值的64.3%。同期，外商投資企業進出口1.12萬億元，增長4.9%；國有企業1511.3億元，下降7.5%。



*首5月大灣區內地9市對美國進出口跌9.5%*



前5個月，東盟、香港、歐盟為大灣區內地9市前三大貿易夥伴，進出口分別為5980.1億、4608.2億、4268.7億元，分別增長6.4%、9%、7.2%；美國、台灣位列第四、第五，進出口分別為3637.3億、3496.5億元，分別下降9.5%、增長30.7%。此外，對共建「一帶一路」國家合計進出口1.39萬億元，增長4.4%。



前5個月，大灣區內地9市出口機電產品1.57萬億元，增長7%，佔出口總值的68.8%，佔比較去年同期提升3.8個百分點。其中，電腦及其零部件、電工器材、集成電路分別出口1766.1億、1613.4億、1315.8億元，分別增長16%、15.5%、23.1%；家用電器出口1366億元，下降0.5%；摩托車、「新三樣」（電動汽車、太陽能電池和鋰電池）、無人機出口較快增長，分別出口154.9億、696億、69.1億元，分別增長38%、29.6%、27%。同期，出口紡織服裝等6大類勞動密集型產品合計2665.6億元，下降12.4%。



*首5月大灣區內地9市進口電腦及其零部件增長超1倍*



前5個月，大灣區內地9市進口機電產品9585億元，增長21%，佔進口總值的72.4%。其中，集成電路、電腦及其零部件、半導體製造設備分別進口4938.2億、1704億、362.1億元，分別增長13.8%、109%、52.1%。同期，糧食、水產品、乳品、美容化妝品及洗護用品等民生消費品分別進口131.6億、70.9億、69.4億、44.8億元，分別增長23.9%、22.9%、23.3%、13.1%。(sl)