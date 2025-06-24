24/06/2025 13:19

【關稅戰】印度官員：印美兩國希望在7月最後期限前達成貿易協議

《經濟通通訊社24日專訊》一名印度官員表示，印度和美國希望在7月9日的最後期限之前達成一項初步貿易協議，但挑戰依然存在。



他周一（23日）在新德里告訴記者，農業等行業是談判中最艱難的部分。



談判人員在最近的談判中對一些關鍵問題採取了強硬立場，美國要求印度向轉基因作物開放市場，但印度表示不會接受這一要求。新德里方面則正要求美國免除印度現有的鋼鐵和汽車行業關稅，以及相應的對等關稅。



印度工程出口促進會主席Pankaj Chadha表示：「任何不取消美國行業關稅的協議，對印度工程行業來說都是不公平的。」他還補充，對鋼鐵和鋁徵收的行業關稅已經影響了印度對美價值10億美元的工程產品出口。(rc)