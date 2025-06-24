24/06/2025 14:24

【特朗普新政】美國聯邦法官叫停禁止留學生入境的命令

《經濟通通訊社24日專訊》美國聯邦法官發布法庭命令，允許哈佛大學繼續接收外國留學生，令總統特朗普禁止國際學生進入美國的措施受挫。



美國聯邦地區法官Allison Burroughs周一（23日）批准一項初步禁制令，阻止政府實施本 月4日的公告，即禁止計劃就讀哈佛的國際學生入境美國。這項禁制令延續此前的一項臨時限制令。



法官表示：「這個案件涉及必須維護的核心憲法權利：思想自由、表達自由和言論自由，其中每一項都是民主制度正常運轉的支柱，也是抵禦威權主義的重要保障。」



法官的裁決是哈佛大學在與特朗普就國際學生問題展開的鬥爭中取得的第二場勝利。6月20日，這名法官下令，叫停政府5月22日的命令，即撤銷哈佛大學招收外國學生的資格。(rc)