24/06/2025 14:49

【ＡＩ】黃仁勳按計劃減持英偉達股票，兩天套現1440萬美元

《經濟通通訊社24日專訊》英偉達行政總裁黃仁勳開始出售公司股票，這是他在一項允許他在年底前，減持至多8.65億美元公司股票的計劃下開展的首筆交易。



根據周一（23日）向美國證券交易委員會提交的文件，黃仁勳在本月20日和23日兩天出售了10萬股英偉達股票，總價1440萬美元。黃仁勳這次出售股份套現是3月通過，新10b5-1計劃的一部分，該計劃於上個月在英偉達季報中披露。



彭博億萬富豪指數顯示，黃仁勳以1260億美元的身家位居全球富豪榜第12位，其身家幾乎全部由英偉達股票構成。根據指數計算，黃仁勳至今已出售價值超過19億美元的英偉達股票。(rc)