25/06/2025 17:50

《外圍焦點》鮑威爾發表半年度幣策報告證詞，美國公布新屋銷售

《經濟通通訊社25日專訊》美股三大指數昨日（24日）收市報升，美國總統特朗普宣布以色列與伊朗的停火協議生效。雖然特朗普隨後宣稱，以伊雙方均出現違反停火協議的行為，且儲局主席鮑威爾稱目前不急於減息，但市場情緒仍獲得提振。道指升507.24點或1.19%，報43089.02點；標普500指數升67.05點或1.11%，報6092.22點；納指升281.56點或1.43%，報19912.53點。港股方面，恆生指數收市報24474，升297點或1.2%，成交2678億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行、住房和城市事務委員會發表半年度貨幣政策報告證詞。26日凌晨2:00am，歐洲央行銀行監管委員會委員唐納利發表講話。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布5月新屋銷售，料由74.3萬降至69.3萬，月率料由10.9%逆轉至下滑6.7%。(wa)