25/06/2025 07:56

【美國議息】鮑威爾國會解畫：關稅戰影響難料，耐心等待減息時機

《經濟通通訊社25日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾周二（24日）於國會發表半年度貨幣政策報告時強調，現階段聯儲局有足夠能力及空間，耐心觀察關稅影響及經濟進一步發展，再考慮是否調整貨幣政策立場。



鮑威爾指出，近期美國政府上調關稅，對物價及經濟活動構成不確定性。他表示，關稅上升可能推高通脹，影響或屬一次性短暫變化，亦有機會較為持久。聯儲局將密切關注關稅對供應鏈成本的傳導速度，以及消費者和企業對通脹的預期是否會因此改變。



*美國經濟基本面依然穩健*



他進一步指出，雖然經濟前景面臨更多不確定因素，但美國經濟基本面依然穩健，失業率維持低位，通脹較疫情高峰期明顯回落，現時略高於2%目標。鮑威爾重申，物價穩定是實現長期勞動力市場強勁的基礎，若未能維持通脹受控，將難以確保就業市場的持續健康發展。



市場解讀鮑威爾言論為聯儲局短期內不急於減息，將以數據為依歸，靜待關稅及其他外部因素對經濟的實際影響逐步浮現後，才會考慮調整利率政策。(jf)