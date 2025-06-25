25/06/2025 08:37

【中東戰火】地堡彈僅延後伊朗核計劃數月，IEAE欲返現場核查

《經濟通通訊社25日專訊》美媒引述多名華府官員報導，五角大樓情報部門初步評估顯示，美軍上周末對三處伊朗地下核設施發動的地堡炸彈襲擊，未能摧毀其核心組成部分，可能只會讓伊朗核計劃進程推遲數月。



兩位了解評估的消息人士告訴CNN，伊朗的濃縮鈾庫存並未被摧毀，其中一人表示，離心機基本完好無損。白宮新聞秘書萊維特回應CNN時稱，並不認同這一評估，稱其為「明顯企圖貶低總統特朗普」。



在當地時間周二（24日）上午7時停火生效後，以伊雙方仍短暫互轟，以色列摧毀了德黑蘭附近的一個雷達設施，稱是回應伊朗發來的3枚導彈。特朗普對此感到憤怒，他在Truth Social平台上喊話道：「不要投那些炸彈。如果這麼做，就是重大違反。撤回飛行員，現在就撤！」



＊特朗普怒而爆粗＊



特朗普在前往海牙出席北約峰會之際，對記者公開流露了沮喪之情。稱：「我們基本上面對的是兩個國家，它們已經打了這麼久、這麼激烈，已經他媽的不知道自己在幹什麼了！」



國際原子能機構（IAEA）周二對停火表示歡迎，並稱已準備好盡快重啟在伊朗的工作。該機構表示，這將涉及核查人員重返伊朗核設施，核實包括400公斤，濃度達60%的濃縮鈾等核材料庫存情況。（jf）