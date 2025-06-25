25/06/2025 14:33

【中東戰火】特朗普指CNN與紐時抹黑，強調伊朗核設施已被全毀

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統特朗普周二（24日）就媒體關於伊朗核設施未被摧毀的報道，指摘CNN和《紐約時報》抹黑。



特朗普在社交平台上發文稱：「假新聞媒體CNN聯合失敗的《紐約時報》，一起試圖抹黑史上最成功的打擊之一。伊朗核設施已被全部摧毀！」



此前CNN等多家美國媒體援引美國國防情報局的報告稱，美國對伊朗三處核設施的打擊並未摧毀伊朗核計劃的主要組成部分，而且據初步評估只是將其發展延遲幾個月。



特朗普的中東問題特使威特科夫表示，這種性質信息的洩露是「背叛」，必須進行調查。威特科夫在霍士新聞台的節目中說：「無論是誰做的，無論誰為此負責，他都應被追究責任。」(jf)