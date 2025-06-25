25/06/2025 08:28

【開市Ｇｏ】鮑威爾不急於減息，內地批美推穩定幣，新股暗盤潛水

2025年6月25日【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報升，美國總統特朗普宣布以色列與伊朗的停火協議生效，惟特朗普隨後宣稱，伊朗和以色列雙方均出現違反停火協議的行為。另外，聯儲局主席鮑威爾稱目前不急於減息。道指收市升507.24點，或1.19%，報43089.02點；標普500指數升67.05點，或1.11%，報6092.22點；納指升281.56點，或1.43%，報19912.53點。中國金龍指數上升238點。日經期貨截至上午8時05分上升5點。



2、美國聯儲局主席鮑威爾於國會發表半年度貨幣政策報告時強調，現階段聯儲局有足夠能力及空間，耐心觀察經濟進一步發展，再考慮是否調整貨幣政策立場。近期美國政府上調關稅，對物價及經濟活動構成不確定性。市場解讀鮑威爾言論為聯儲局短期內不急於減息，將以數據為依歸，靜待關稅及其他外部因素對經濟的實際影響逐步浮現後，才會考慮調整利率政策。



3、美國消費者信心於6月出現意外下跌，反映家庭對未來半年經濟及就業前景的憂慮升溫，市場情緒轉趨審慎。據世界大型企業研究會最新公布，美國6月消費者信心指數由上月的98.4大幅下跌至93，跌幅達5.4點，遠遜市場預期的100。數據顯示消費者信心動搖，或對下半年經濟復甦構成壓力。



4、美媒引述消息報道，美軍上周末對伊朗三處核設施的軍事打擊，並未摧毀伊朗核計劃的核心部件，離心機基本完好無損，可能僅令伊朗核計劃推遲數個月。另外，美國總統特朗普表示，以色列及伊朗均有違反停火協議，警告以色列不要再轟炸伊朗，否則將會是嚴重違反協議。



5、《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」表示，美國積極布局穩定幣並不只是為化解美債風險，其更大的目標亦在於加深美元對全球金融體系的影響。



6、中國人民銀行等六個部門聯合印發《金融支持提振與擴大消費的指導意見》提出強化結構性貨幣政策工具激勵，加大對服務消費重點領域信貸支持。



7、歐盟委員會早前宣布，限制中國企業參與歐盟醫療器械公共採購，中國商務部周二(24日)批評歐方構築新的保護主義壁壘，促立即糾正錯誤做法，並將採取措施堅定維護中國企業的合法權益。



8、曹操出行(02643)及香江電器(02619)於周三(25日)早上正式掛牌，惟暗盤表現同樣偏弱。曹操出行方面，輝立暗盤收報36元，較該行顯示的招股價41.94元低14.2%，以每手100股計，不計手續費，每手帳面蝕594元。耀才暗盤現報35.1元，低該行顯示的招股價16.3%，每手帳面蝕684元；香江電器方面，輝立暗盤收報2.72元，較該行顯示的招股價2.86元低4.9%，以每手1000股計，不計手續費，每手帳面蝕140元。耀才暗盤現報2.74元，低該行顯示的招股價4.2%，每手帳面蝕120元。



9、冷凍食品製造商安井食品(02648)本周三至下周一(30日)招股，計劃全球發售3999.47萬股，當中10%在港公開招股，其餘作國際發售，設15%超額配股權，每股作價66元，每手100股，入場費6666.56元，預期於2005年7月4日(星期五)掛牌。公司預期今次全球發售所得款項淨額約24.96億元。



【焦點股】



息口敏感股：恒地(00012)、新地(00016)、國泰航空(00293)

- 美聯儲主席鮑威爾於眾議院聽證會中發表半年度貨幣政策報告，未排除7月減息的可能性，但重申不急於減息



油股：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)

- 紐約期油收市再跌6.04%，報每桶64.37美元，布蘭特期油收市下跌6.07%，報67.14美元



內需板塊：安踏(02020) 、海底撈(06862)、海爾智家(06690)

- 人行等六部門發文提振消費，設立服務消費與養老再貸款，總額度5000億元人幣



穩定幣概念：眾安在綫(06060)、OSL集團(00863)

- 央視「玉淵譚天」指美國積極布局穩定幣，旨在加深美元對全球金融體系的影響

- 眾安在綫遭螞蟻集團減持股份，套現6.5億元；螞蟻表示此舉不影響雙方業務合作



遊戲股：網易(09999)、騰訊(00700)、心動公司(02400)

- 中國國家新聞出版署6月共批准11款進口遊戲、147款國產遊戲



三花智控(02050)

- 預計中期盈利升最多50%



曹操出行(02643)

- 超額認購逾20倍，一手分配比率50%，今早掛牌

- 暗盤收跌逾14%，每手帳面虧損594元



香江電器(02619)

- 下限定價，超額認購851倍，今早掛牌

- 暗盤收跌5%，每手帳面虧損140元



中國金融租賃(02312)

- 獲美圖創辦人蔡文勝溢價13%提全購，今早復牌



HOME CONTROL(01747)

- 控股股東易手，觸全購較現價折讓40%，今早復牌





【油金報價】



紐約期油上漲1.06%，報65.05美元/桶



布倫特期油下跌5.22%，報66.84美元/桶



黃金現貨上漲0.05%，報33424.91美元/盎司



黃金期貨上漲0.12%，報3337.92美元/盎司