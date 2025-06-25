25/06/2025 15:47

【外圍經濟】日本央行公布會議紀要，委員普遍認為通脹高於預期

《經濟通通訊社25日專訊》根據上周政策會議的紀要，日本央行政策委員會討論了通脹上升快於預期的問題，並認為仍需對與美國關稅相關的高度不確定性保持警惕。



根據周三（25日）發布的6月16日至17日政策會議紀要，一名委員表示，「儘管物價略高於預期，但考慮到美國關稅政策和中東局勢給經濟活動帶來的下行風險，日本央行應維持當前的貨幣政策立場。」此外，其他委員也指出通脹水平高於預期。



雖然紀要顯示目前加息的緊迫性不高，但委員普遍認為，通脹上行增加了在關稅不確定性緩解後加息的可能性。



一名委員表示：「目前，央行應在當前利率水平下維持寬鬆的金融環境，以有力支持經濟。」另一名委員則表示：「在通脹高於預期的情況下，即便存在高度不確定性，央行也可能面臨需要果斷調整貨幣寬鬆程度的局面。」(rc)