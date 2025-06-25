25/06/2025 09:13

《駐京專電》北京首5月工業增加值增6.8%，高於全國平均水平

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》北京市經濟和信息化局發布，1-5月，全市規模以上工業實現產值11068億元，同比增長5.3%，較1-4月加快0.3個百分點；規上工業增加值同比增長6.8%，高於全國平均水平（6.3%）0.5個百分點。其中，製造業增加值增長8.4%，高於全部規模以上工業1.6個百分點。



1-5月，規上工業企業實現銷售產值10655.6億元，同比增長6.3%，市場活力穩定釋放。內需支撐有力，內銷產值9809.9億元，增長6.5%；出口交貨值845.7億元，增長3.5%。



規模以上高技術製造業和戰略性新興產業增加值分別增長10%和16.9%，增速顯著高於全市工業平均水平。全市工業新設企業數量1697家，同比增長10.4%。