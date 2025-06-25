25/06/2025 17:36

證監會上年度扭虧錄盈餘2.4億元

《經濟通通訊社25日專訊》證監會公布2024/25年度年報，在證券市場平均成交額顯著增加下，全年徵費收入升59.5%至22.18億元，連同其他費用收入、投資收入，全年收入升40.3%至25.74億元。證監會同期營運開支23.33億元，按年增9.4%，當中人事費用佔17.47億元，按年多9.1%。證監會全年度盈餘2.4億元，去年同期虧損2.98億元。



*港股通累計淨資金流入突破4.35萬億元*



證監會年報指出，內地與香港的互聯互通亦持續深化。截至5月，港股通累計淨資金流入突破4.35萬億元，南向交易額佔香港市場成交額的比例達22.5%。



年報提到在創新發展及內聯外通的推動下，香港資本市場在過去一年展現長足的進步，集資與交易活動顯著提升。虛擬資產及證券代幣化在過去一年加速發展，驅動香港向未來金融樞紐的目標快速進發。受惠於去年推出的改革措施，新股上市及二級市場交投回升，使香港再次晉身全球頂級集資平台。另外，即使在複雜多變的國際局勢下，香港與內地和國際市場的聯繫仍能持續加強。



*六隻在港上市虛擬資產現貨ETF總市值飆升95%*



證監會今年初發布「ASPIRe」路線圖，旨在推動香港虛擬資產生態系統發展，其後准許了兩隻虛擬資產交易所買賣基金(ETF)進行質押，開創亞太區先河。同時，六隻於香港上市的虛擬資產現貨ETF自去年4月推出以來，總市值飆升了95%，日均成交額亦上升16%。在虛擬資產交易平台方面，證監會向合共11家機構發出牌照。



證監會主席黃天祐表示，為應對前所未有的全球挑戰，證監會需要靈活監管、高瞻遠矚，積極與持份者溝通，從而推動資本市場行穩致遠，並以香港長遠的經濟發展為依歸。



證監會行政總裁梁鳳儀指，香港的長遠成功，除了建基於金融市場的巨大韌力，亦有賴積極進取的增長策略：鞏固本港作為頂級集資及資產管理樞紐的核心競爭力，並將全球變革的力量轉化成持久增長的動力。(cl)