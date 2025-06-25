25/06/2025 20:18

《再戰明天》英倫銀行副總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社25日專訊》英倫銀行副總裁發表講話，及美國公布耐用品訂單等數據，料為周四（26日）市場焦點。



*里奇蒙聯儲總裁發表講話，本港公布進出口數據*



各國重要經濟活動方面，亞投行第十屆理事會年會舉行，中國總理李強出席並致辭。歐洲理事會會議舉行（至27日）。歐洲央行舉行全行委員會線上會議。周四本港時間4:30pm，英倫銀行副總裁布里登發表講話。5:45pm，歐洲央行副總裁德金多斯通過虛擬方式參與德意志銀行論壇。晚上6:45pm，英倫銀行市場情報與分析主管Andrea Rosen在該行的中央銀行業務研究中心(CCBS)會議發表講話。7:00pm，歐洲央行執委施納貝爾參加一個活動的小組討論；同一時間，英倫銀行總裁貝利在英國商會全球年會發表主旨演講。8:00pm，里奇蒙聯儲總裁巴爾金在紐約商業經濟協會發表講話。9:00pm，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克在克利夫蘭聯邦儲備銀行主辦的會議上致開幕詞。



數據方面，周四4:30pm（本港時間．下同），香港公布5月出口，年率升幅料由14.7%收窄至11.2%；5月進口年率升幅料由15.8%收窄至11.4%；5月貿易收支料由負160億港元收窄至負123億港元。8:30pm，美國公布第一季GDP價格指數，料由2.3%升上3.7%；第一季個人消費料由4%降至1.2%；5月耐用品訂單料由下滑6.3%改善至升8.5%；5月批發庫存月率升幅料由0.2%收窄至0.1%；連續申請失業救濟金人數料由194.5萬升至195萬；首次申請失業救濟金人數料由24.5萬降至24.3萬。10:00pm，美國公布5月成屋待完成銷售，月率料維持不變。11:00pm，美國公布6月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負3惡化至負4。



在本港，明日公布業績的公司有:其士國際(00025)、遠東發展(00035)、結好控股(00064)、進智公共交通(00077)、大昌集團(00088)、冠亞商業集團(00104)、漢國置業(00160)、建業實業(00216)、新世紀集團(00234)、迪臣發展國際(00262)、莊士中國(00298)、冠忠巴士集團(00306)、六福集團(00590)、專業旅運(01235)、毛記葵涌(01716)、莊臣控股(01955)、澳至尊(02031)、萬景控股(02193)、維珍妮(02199)、本間高爾夫(06858)等。(wa)