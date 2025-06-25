25/06/2025 11:21
《港元利率》港元拆息連續兩日全線上升，一個月期報0.91厘
《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息連續兩天全線向上，與樓按相關的一個月拆息連升三天，報0.90964厘，為5月20日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息亦升16基點至1.71179厘，見近兩周最高。
*一年期拆息重上3厘*
隔夜息報0.02071厘逾一周新高，一周拆息升近10基點至0.37988厘，為5月19日後最高。長息方面，六個月及一年期拆息分別報2.28506厘和3.00393厘。
中東局勢持續緩和，美國聯儲局主席鮑威爾則預期通脹扳升，但不急於減息，消息令美元匯價周二偏軟，歐元兌美元升至2021年10月以來新高。美匯指數最新報97.9120。港元匯價今早在7.8497-7.85之間上落，最新報7.85弱方兌換保證價。(cl)
資料來源：香港銀行公會
*一年期拆息重上3厘*
隔夜息報0.02071厘逾一周新高，一周拆息升近10基點至0.37988厘，為5月19日後最高。長息方面，六個月及一年期拆息分別報2.28506厘和3.00393厘。
中東局勢持續緩和，美國聯儲局主席鮑威爾則預期通脹扳升，但不急於減息，消息令美元匯價周二偏軟，歐元兌美元升至2021年10月以來新高。美匯指數最新報97.9120。港元匯價今早在7.8497-7.85之間上落，最新報7.85弱方兌換保證價。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.02071
|+0.071
|一周
|0.37988
|+10.452
|兩周
|0.48958
|+5.97
|一個月
|0.90964
|+16.25
|兩個月
|1.41857
|+18
|三個月
|1.71179
|+16.108
|六個月
|2.28506
|+5.833
|一年
|3.00393
|+1.732
資料來源：香港銀行公會