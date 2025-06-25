25/06/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.02071 +0.071 一周 0.37988 +10.452 兩周 0.48958 +5.97 一個月 0.90964 +16.25 兩個月 1.41857 +18 三個月 1.71179 +16.108 六個月 2.28506 +5.833 一年 3.00393 +1.732

《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息連續兩天全線向上，與樓按相關的一個月拆息連升三天，報0.90964厘，為5月20日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息亦升16基點至1.71179厘，見近兩周最高。*一年期拆息重上3厘*隔夜息報0.02071厘逾一周新高，一周拆息升近10基點至0.37988厘，為5月19日後最高。長息方面，六個月及一年期拆息分別報2.28506厘和3.00393厘。中東局勢持續緩和，美國聯儲局主席鮑威爾則預期通脹扳升，但不急於減息，消息令美元匯價周二偏軟，歐元兌美元升至2021年10月以來新高。美匯指數最新報97.9120。港元匯價今早在7.8497-7.85之間上落，最新報7.85弱方兌換保證價。(cl)資料來源：香港銀行公會