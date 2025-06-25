25/06/2025 10:36

《大行觀點》花旗平鋰期貨淡倉獲利，惟料鋰價短期續跌

《環富通基金頻道25日專訊》花旗發表研究報告，就鋰市場前景提出以下觀點：



1. 關閉淡倉獲利：該行決定關閉7月到期的CME鋰氫氧化物期貨淡倉部位，獲利約16%。主要考慮因素是鋰化工產品價格今年已下跌16%至18%。



2. 價格預測：花旗對未來0至3個月的價格目標為：

- 鋰化工品：每噸7000美元

- 鋰輝石精礦（SC6）：每噸600美元



3. 關閉淡倉原因：

- 當前價格水平下供應商可能採取減產措施

- 空頭回補風險增加

- 繼續持有淡倉的風險回報比率降低



4. 市場展望：儘管平倉獲利，但基於基本面疲弱，該行仍然維持對鋰短期前景的看淡立場。



(hl)



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