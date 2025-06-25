25/06/2025 10:06

【中東戰火】保德信：市場反應平靜，穩健基本面允央行推寬鬆政策

《環富通基金頻道25日專訊》保德信固定收益(PGIM Fixed Income)就美國、以伊衝突、聯儲局利率決策及新興市場作出評論。



*西方經濟增長溫和及通脹放緩，聯儲局下半年料降息兩次*



美國周末對伊朗的空襲及伊朗周一（23日）的反擊符合保德信的基本預期，而從投資者角度來看，周一市場則反應平靜。市場反應引發三個問題：其一，近期連串空襲會否改變市場環境，而保德信認為並不會，除非伊朗最終擁有核武器；其二，是驅動市場的主要因素，即目前相對穩健的基本面，西方經濟保持增長溫和及通脹放緩，或允許央行酌情推行寬鬆政策；其三，在技術層面，溫和的經濟增長與債券市場供需平衡，預示利率與利差雖偶有劇烈震盪，但基本維持區間波動。



聯儲局表示下半年預計再降息兩次，部分決策者近期同樣表示支持，而在2026年，市場預期將進一步降息。事實上，聯邦基金期貨顯示至2025年底可能再有兩次降息，息率中值為3.875厘，而2026年合約則顯示息率可能再降75個基點。



*短期地緣政治持續主導市場，惟個別國家獨特條件仍吸引*



短期內，地緣政治事件將持續主導市場趨勢，但投資者將根據各國對油價的敏感度與信用評級差異，區分這些事件對各新興市場的影響。隨著關稅談判限期臨近並可能順利通過，市場表現或進一步分歧。個別國家的獨特條件對投資者仍具吸引力，其強韌的基本面足以應對當前地緣政治與貿易不確定性。(wa)