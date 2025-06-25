25/06/2025 17:04
《中國要聞》財政部：5月銷售彩票逾570億，同比增19.8%
《經濟通通訊社25日專訊》財政部公布2025年5月份全國彩票銷售情況。5月份，全國共銷售彩票570.36億元(人民幣．下同)，同比增加94.18億元，增長19.8%，主要原因是5月份體育賽事較多帶動競猜型彩票銷量增長，以及去年同期即開型彩票銷量基數較低等。其中，福利彩票機構銷售185.29億元，同比增加14.71億元，增長8.6%；體育彩票機構銷售385.07億元，同比增加79.47億元，增長26.0%。
1-5月累計，全國共銷售彩票2633.72億元，同比增加108.31億元，增長4.3%。其中，福利彩票機構銷售889.79億元，同比增加19.60億元，增長2.3%；體育彩票機構銷售1743.93億元，同比增加88.71億元，增長5.4%。(jq)
1-5月累計，全國共銷售彩票2633.72億元，同比增加108.31億元，增長4.3%。其中，福利彩票機構銷售889.79億元，同比增加19.60億元，增長2.3%；體育彩票機構銷售1743.93億元，同比增加88.71億元，增長5.4%。(jq)