25/06/2025 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升82點子，報7.1699

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1668，較上個交易日跌12點子，較市場預測偏強41點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開82點子，報7.1699，上個交易日即期匯率收盤報7.1781。



隨著地緣局勢快速緩和，美元和美債收益率加速回落，其中美指下破98關口；期間美聯儲主席鮑威爾的「通脹」言論並沒有激起市場多大反應。市場人士認為，近期人民幣中間價穩步小升，監管似有意通過中間價釋放升值壓力的意圖，操作上可以考慮逢高結匯思路，不過幅度應該有限。



巴克萊銀行觀點指出，中國出口商結匯需求將對人民幣匯率產生更大影響，估計自2023年以來待結匯規模約為7000億美元，當然這些外匯不會全部結匯。但如果匯率跌至7.1-7.15區間，將有更多企業將美元結匯，從而推動人民幣重新回到7元關口。(jq)