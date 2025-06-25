25/06/2025 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收升68點報7.1713，續創七個半月高

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1713，較上個交易日4時30分收盤價升68點子，兩連升，續創2024年11月8日以來逾七個半月新高，全日在7.1674至7.1728之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌67點子，報7.1709。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1668，較上個交易日跌12點子，較市場預測偏強41點。



交易員表示，隨著地緣局勢緩和，市場風險偏好明顯回升，美元可能重新回落，人民幣有望有序小升。一中資行交易員稱，「看美元/人民幣中間價，有點引導即期升值的意圖，不過即期下方買盤也很多，不見得會跌多少。」(jq)