25/06/2025 14:00

【穩定幣】潘功勝首提「穩定幣」，中國數字金融政策料將轉向

《經濟通通訊社記者丘敏華25日報道》近期，穩定幣消息密集釋放。中國人民銀行行長潘功勝在陸家嘴論壇首提穩定幣，強調其「大幅縮短跨境支付鏈條」的價值，市場對穩定幣的討論推向新高峰。目前，全球穩定幣的市場規模已經超過2500億美元，短短6年增長約45倍。然而，穩定幣的潛在問題和風險也不容忽視。



*穩定幣納入政策視野：監管與機遇並存*



在6月18日舉行的陸家嘴論壇上，潘功勝首次提及穩定幣。潘功勝表示，區塊鏈和分布式帳本等新興技術推動人行數字貨幣、穩定幣蓬勃發展，實現了「支付即結算」，從底層重塑傳統支付體系，大幅縮短跨境支付鏈條，同時對金融監管也提出了巨大的挑戰。



過去中國對加密資產採取嚴格限制態度，尤其是對比特幣、ICO等。但此次提及穩定幣，顯示監管層開始區分「穩定幣」與其他高波動性加密資產，可能為未來政策鬆動鋪路。此外，潘功勝指出穩定幣對金融監管構成挑戰，意味著中國可能會參考國際做法(如美國《穩定幣創新法案》)建立針對穩定幣的合規制度，涵蓋儲備資產、透明度、贖回機制等。



*穩定幣進展不斷，監管法案相機推出*



實際上，5月以來，穩定幣領域消息頻出，進展不斷。在政策層面，美國和香港相繼推出穩定幣監管法案，代表著監管層對穩定幣合法化和規範化的正式接納。



5月21日，香港立法會通過《穩定幣條例草案》，在香港設立法幣穩定幣發行人的發牌制度，完善對虛擬資產活動的監管框架。國金證券研報稱，預計今年底前機構可向香港金融管理局申請成為合規的穩定幣發行商。



美東時間6月17日，美國參議院正式通過《GENIUS法案》，為錨定美元的加密貨幣穩定幣建立首個聯邦監管框架。對此，中信證券點評稱，這標誌著加密資產行業首次納入美國聯邦層級的法律監管，法案有望在8月國會休會前正式落地。



包括阿里、京東等互聯網大廠也相繼宣布下場布局。6月12日，螞蟻國際正式表態，正在全球財資管理方面加速投資、拓展合作，將其AI、區塊鏈和穩定幣創新投入真實可靠的大規模應用。京東幣鏈科技CEO劉鵬表示，正在香港金管局「沙盒」內測試錨定港元及其他幣種的合規穩定幣，計劃最早於今年四季度上線，並首先應用於京東全球售港澳站結算場景。



*現狀：規模超2500億美元，6年增45倍*



從穩定幣目前發展情況來看，目前全球穩定幣的市場規模已經超過2500億美元。2019年3月時約為50億美元，短短6年增長約45倍，增速驚人。Visa監測數據顯示，截至2025年6月，經調整後的穩定幣支付交易次數高達16億次，交易金額高達7.3萬億美元。據花旗銀行研究報告測算，2030年穩定幣市值在樂觀情形下或達到3.7萬億美元。



國家級金融智庫，國家金融與發展實驗室理事長李揚表示，穩定幣以其高效的支付清算功能，基於區塊鏈的點對點支付實現「支付即結算」，在支付效率和成本上展現顯著優勢，這是其不可被取代的基礎屬性。



李揚稱，與波動劇烈的加密貨幣不同，穩定幣透過錨定現實資產(尤其是美元資產)來維持幣值穩定，例如USDT和USDC的資產構成中，90%以上為短期美國公債及回購協議。這使其成為連接虛擬貨幣世界與傳統法幣體系的橋樑，大幅提升了跨國支付效率並降低成本。



*風險：或濫發，衝擊本幣金融體系*



在穩定幣熱潮持續升溫的背景下，其潛在風險也需要引起足夠的重視，其中一個潛在問題就是濫發。《第一財經》報道指，雖然Tether和Circle這兩大主流發行方一直表示其持有資產等於甚至是高於發幣量，比如說Tether聲稱其儲備中有約53億美元的超額儲備，超出1:1掛勾USDT所需的部分。



此外，社科院國家金融與發展實驗室副主任楊濤指出，穩定幣面臨缺陷，如無法有效應對加密貨幣(資產)市場波動性與可能的流動性衝擊，並且現實世界中法幣及其資產的脆弱性，同樣也可能傳導到加密世界中，反而增加了其非穩定性。業內人士分析，當前香港比特幣ETF的最大問題就在於流動性欠佳，同時交易手續費仍相對偏高。



楊濤還稱，境外與本幣掛勾的穩定幣可能對本幣金融體系產生風險衝擊。近年來，穩定幣曾數次引發金融市場震盪。中國雖未正式探索發展穩定幣，但近年來加密貨幣市場上已出現過以1:1比例與離岸人民幣掛勾的離岸人民幣穩定幣。上海新金融研究院(SFI)副院長劉曉春建議，從監管角度，可以對不同發行人或不同穩定幣的使用範圍進行限定。