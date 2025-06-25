24,479.88
+302.81
(+1.25%)
24,459
+306
(+1.27%)
低水21
8,864.76
+104.31
(+1.19%)
5,363.50
+65.54
(+1.24%)
2,444.62億
3,455.97
+35.40
(+1.035%)
3,960.07
+56.04
(+1.435%)
10,393.72
+176.09
(+1.723%)
2,148.73
+29.03
(+1.37%)
106,677.7800
+594.7800
(0.561%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0961
澳元最佳客戶買入價
5.1094
歐元最佳客戶買入價
9.1256
英鎊最佳客戶買入價
10.7081
日圓最佳客戶買入價
5.4136
推廣限時優惠：維柏健5星魚油+健骨維他命D3
恒生指數
24,479.88
+302.81
(+1.25%)
期指
低水21
24,459
+306
(+1.27%)
國企指數
8,864.76
+104.31
(+1.19%)
科技指數
5,363.50
+65.54
(+1.24%)
大市成交
2,444.62億
股票
2,299.28億
(94.055%)
窩輪
68.92億
(2.819%)
牛熊證
76.43億
(3.126%)
即時更新：25/06/2025 15:46
可賣空股票總成交
1,105.34億
主板賣空
145.35億
(13.150%)
半日數據，更新：25/06/2025 12:40
上証指數
成交：6,201.73億
3,455.97
+35.40
(+1.035%)
滬深300
3,960.07
+56.04
(+1.435%)
深証成指
10,393.72
+176.09
(+1.723%)
MSCI中國A50
2,148.73
+29.03
(+1.37%)
比特幣
資料由Binance提供
106,677.7800
+594.7800
(0.561%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0961
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1094
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1256
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.7081
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.4136
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

交友App騙案|46歲本地女子4年內被「網戀男友」騙走近50...
財智 騙局大拆解

交友App騙案|46歲本地女子4年內被「網戀男友」騙走近50...
甲狀腺癌 │ 44歲韓星自揭患甲狀腺癌，切除腫瘤、積極抗癌！...
醫學通識 健康解「迷」

甲狀腺癌 │ 44歲韓星自揭患甲狀腺癌，切除腫瘤、積極抗癌！...
《色慾都市2.0》中頻頻出現的手袋是它！盤點劇中4大Vale...
Fashion Feature

《色慾都市2.0》中頻頻出現的手袋是它！盤點劇中4大Vale...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00001 長和00005 滙豐控股00388 香港交易所02318 中國平安00700 騰訊控股
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.34%
3個月國債孳息率
4.38%
10年-3個月國債孳息率
-0.04%
更新：24/06/2025 16:15
HIBOR 同業拆息
隔夜
0.02%
1個月
0.91%
3個月
1.71%
更新：25/06/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處