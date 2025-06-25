25/06/2025 14:00

【穩定幣】專家籲盡快在香港推離岸人民幣穩定幣，完善國際化路徑

《經濟通通訊社記者丘敏華25日報道》美國和香港地區相繼通過穩定幣相關法案，人民幣穩定幣如何發展已引起討論。內地專家認為，作為新興支付工具，穩定幣的獨特優勢和潛在風險均不容忽視，人民幣穩定幣發展「宜早不宜遲」。基於數字人民幣和離岸人民幣穩定幣「雙軌並進」參與國際貨幣體系競爭，或是時代變局下人民幣國際化的新路徑。



薩摩耶雲科技集團首席經濟學家鄭磊表示，人行數字貨幣的兩種結算模式因涉及雙邊或多邊國家的法律監管和不同的金融體系，推廣難度高。他認為，通過發展離岸人民幣穩定幣，可以擴大離岸人民幣的使用範圍，特別是在非中國企業參與的國際支付中增加離岸人民幣的使用頻率，作為傳統金融手段的補充，進一步完善人民幣國際化的路徑。



*香港市場規模和使用場景有限，可嘗試「先境外離岸再境內離岸」*



國家金融與發展實驗室特聘高級研究員朱太輝建議，未來在推動人民幣穩定幣發展上，可採取漸進性的路線。在時間選擇上，可考慮在香港盡快推出離岸人民幣穩定幣，宜早不宜遲；在發展路徑上，香港的市場規模和使用場景有限，可嘗試「先境外離岸再境內離岸」，從香港逐步向內地自貿區推廣。



國家金融與發展實驗室理事長李揚認為，面對穩定幣浪潮，中國需在兩條線上全面並進。一方面，既然任何形式的穩定幣都繞不開貨幣主權問題，堅定推進人民幣國際化，便仍然是培育強大的貨幣(人民幣)的核心任務。另一方面，必須看到穩定幣、加密貨幣與傳統金融體系的融合發展趨勢將難以逆轉。穩定幣、加密貨幣將與人行數字貨幣實現互補發展，全面改進支付效率和降低支付成本，重構全球支付體系，並帶動去中心化金融(DeFi)發展。