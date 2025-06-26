25/06/2025 14:00

公司名稱 穩定幣概念關聯 京北方(深:002987) 參與金融IT與跨境支付系統建設 宇信科技(深:300674) 為境外機構提供穩定幣服務，開展基於Web3的零售支付系統 吉大正元(深:003029) 主營身份認證與加密技術，涉及數字身份與鏈上合規 楚天龍(深:003040) 對穩定幣相關底層技術、客戶需求等保持必要的技術儲備 協鑫能科(深:002015) 與螞蟻數科成立新公司，探索區塊鏈支付與穩定幣應用場景 新國都(深:300130) 支付終端與數字貨幣應用場景布局 兆日科技(深:300333) 涉足金融加密與數據安全，具備區塊鏈應用潛力 御銀股份(深:002177) ATM與支付設備供應商，布局數字貨幣與穩定幣支付終端 翠微股份(滬:603123) 主營零售百貨與數字人民幣試點合作，涉足數字支付場景 拉卡拉(深:300773) 支付龍頭企業，持有虛擬資產相關牌照

《經濟通通訊社25日專訊》 中國官方首次在公開場合提及「穩定幣」， 顯示穩定幣已納入政策視野，未來監管與機遇並存，內地一眾券商己聞風出動，密集調研與穩定幣概念相關的上市公司。據《證券時報》報道，機構調研主要聚焦穩定幣的發展前景，以及上市公司的相關技術與應用場景。協鑫能科(深:002015)接待華創證券、財通資管等16家機構調研，螞蟻數科與協鑫能科成立新公司「螞蟻鑫能」，據報其在印尼的鎳礦項目中，試用穩定幣跨境結算，顯示其在「能源+支付」領域的創新潛力。京北方(深:002987)長期參與多家國有大行的數字人民幣系統建設，包括跨境支付橋(m-CBDC Bridge)等，這些技術可直接遷移至穩定幣應用場景，公司接待了光大證券、華夏基金等28家機構調研。宇信科技(深:300674)被視為有望承接香港穩定幣系統改造與合規模塊開發的核心供應商，其接待中信證券、申萬宏源等多家機構調研。天風證券認為，穩定幣從加密資產「連接器」升級為全球支付新基建，合規化浪潮下增量資金與場景快速躍升在即。建議關注：一是阿里鏈RWA（現實世界資產代幣化）資產端；二是穩定幣應用場景，包括跨境支付、供應鏈金融；三是銀行托管與支付系統。表列部分穩定幣概念A股：(ct)