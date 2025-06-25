25/06/2025 09:50

【美國議息】紐約聯儲行行長：維持利率不變完全合適

《經濟通通訊社25日專訊》紐約聯邦儲備銀行行長威廉斯表示，決策者在分析政策變化對就業市場和通脹的全面影響時，維持利率不變「完全合適」。



他周二（24日）在活動上表示：「維持適度限制性的貨幣政策立場，完全符合我們實現充分就業和價格穩定的目標。我們需要在分析整體數據時保持警惕，以了解形勢如何演變。」



此外，他表示，預計移民數量減少將推動今年實際GDP增長降至「略高於」1%，失業率到12月將升至4.5%左右。一系列激進的關稅可能將通脹推高至3%左右。



*科林斯：適度限制性貨幣政策立場是必要*



與此同時，波士頓聯邦儲備銀行行長科林斯周二表示，當前適度限制性的貨幣政策立場是必 要的，即使會導致新的住宅房地產投資放緩。



她承認，住房市場對利率變化非常敏感，表示：「當聯儲局調整利率時，住房市場通常會首先做出反應，並且往往會將貨幣政策的影響擴散到整個經濟領域。」雖然貨幣政策立場在短期內限制住房獲得，但她認為，恢復價格穩定最終將有利於中長期住房市場。(rc)