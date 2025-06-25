25/06/2025 10:16

【外圍經濟】高盛回購交易全球主管：美元恐加速下滑

《經濟通通訊社25日專訊》高盛回購交易全球主管Richard Chambers表示，隨著外國投資者加強外匯對沖力度，美元或延續有史以來最糟糕年度開局表現。



他表示：「由於市場波動加劇，我們確實預期外匯對沖比率將攀升。美元走弱、外匯對沖比例上升、以及外匯對沖形式購買美債的操作，這些趨勢將變得遠比12個月前更為普遍。」



彭博美元指數今年已下跌逾8%，創下有史以來最差年度開局。特朗普的政策攪動全球市場，動搖投資者信心。雖然目前尚無跡象顯示，海外投資者正在大規模撤離美國債市，但Chambers預測外國需求將逐步減弱。



他指出，隨著歐洲各國加大財政借貸和支出力度，歐元作為替代儲備貨幣的市場深度不斷增強，歐洲投資者可能更傾向於留守本土市場，結果是美國將更依賴國內買家消化不斷增長的債務，並「更依賴提升金融中介能力來為體系提供槓桿」。(rc)