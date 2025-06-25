25/06/2025 10:59

【外圍經濟】澳洲5月CPI按年上漲2.1%，較預期低

《經濟通通訊社25日專訊》澳洲統計局周三（25日）公布的數據顯示，5月消費者物價指數（CPI）按年上漲2.1%，經濟學家先前預期為上漲2.3%。指數升幅已連續10個月處於央行的目標範圍內。



剔除了食品和能源等波動性較大商品的截尾均值，是央行關注的重點。5月上漲2.4%，上月為2.8%。由於政府的退稅和補貼有助於抑制整體通脹，該行一直在監測核心通脹率。



澳洲統計局價格統計主管Michelle Marquardt在聲明中表示：「這是自2021年11月以來最低的截尾均值通脹率。」



數據公布後，對政策敏感的3年期國債孳息率小幅下跌，投資者對7月降息的預期從數據公布前的略高於80%，升至約90%。澳洲聯邦儲備銀行將於7月7日至8日舉行下次會議。(rc)