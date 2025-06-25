25/06/2025 14:06

【外圍經濟】監管機構：波音因培訓不足引發737 Max事故

《經濟通通訊社25日專訊》美國國家運輸安全委員會(NTSB)表示，波音因未能為工廠工人提供足夠的培訓和監督，導致2024年1月，一架737 Max飛機在起飛後不久發生面板脫落事故。



調查顯示，脫落的面板在離開波音華盛頓州的工廠時缺少四個固定螺栓，這是事故的主要原因。在最新的NTSB會議中，調查人員指出，波音工人缺乏必要的培訓和指導，未能正確記錄部件的拆卸和重新安裝。NTSB亦指出，美國聯邦航空管理局(FAA)對波音的監管不力，導致事故的發生。



FAA表示，將仔細評估NTSB的建議，並強調已經對監管進行了修訂，以加強對波音的監督。波音則表示將審查NTSB的最終報告，並積極加強安全和質素管理。(rc)