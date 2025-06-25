25/06/2025 14:06

【外圍經濟】特斯拉5月份歐洲銷售下跌，連續5個月下跌

《經濟通通訊社25日專訊》歐洲汽車製造商協會(ACEA)周三（25日）公布的數據顯示，特斯拉5月份在歐盟的銷量連續第五個月大幅下滑。



數據顯示，特斯拉5月在歐盟的新車註冊量按年下降40.5%，至8729輛。如果加上英國、冰島、列支敦士登、挪威和瑞士，特斯拉在歐洲的銷量下降27.9%，至13863輛。



這延續該公司在歐盟月度銷售額令人失望的趨勢。今年4月，特斯拉在歐盟的新車註冊量下降了近53%，3月下降了36%，2月下降了47%，1月下降了50%。



與此同時，ACEA的數據顯示，歐盟電動車市場的整體情勢正在好轉，5月純電動車銷量較去年同期增長25%，光在德國就增長近45%。混合動力汽車的註冊量增加16%，插電式混合動力汽車的註冊量增加近47%。(rc)