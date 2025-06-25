25/06/2025 15:42

【美債動盪】鮑威爾政策立場未變，押注降息的美債投資者恐落空

《經濟通通訊社25日專訊》彭博社分析認為，聯儲局主席鮑威爾在國會的證詞，與他此前在FOMC會議後表露的立場極為相似，即經濟仍強勁時不必急於降息。不過，美國債券投資者卻押注聯儲局會降息，最終恐希望落空。



分析指，債市投資者將鮑威爾的言論定性傾向鴿派，提高了對聯儲局的降息押注，推動孳息率全線走低。但事實是，投資者對通脹形勢過於樂觀，反觀聯儲局則憂心通脹可能重新抬頭。



預計本周公布的5月核心PCE數據，以及下月中旬發布的核心CPI數據都將上升。顯示在聯儲局下次會議之前，通脹也可能加速。此外，定於7月初發布的ISM調查的價格分類指數，也可能會令債市承壓。(rc)