26/06/2025 16:54

《外圍焦點》美聯儲官員發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社26日專訊》市場憧憬以色列與伊朗的停火協議進展，標普500指數與納指昨日（25日）雙雙逼近歷史高位。道指收市跌106.59點或0.25%，報42982.43點；標普500指數基本持平，微跌0.02點，報6092.16點；納指升61.02點或0.31%，報19973.55點。港股方面，恆生指數收市報24325，跌149點或0.6%，成交2617億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:45pm，英倫銀行市場情報與分析主管Andrea Rosen在該行的中央銀行業務研究中心(CCBS)會議發表講話。7:00pm，歐洲央行執委施納貝爾參加一個活動的小組討論；同一時間，英倫銀行總裁貝利在英國商會全球年會發表主旨演講。8:00pm，里奇蒙聯儲總裁巴爾金在紐約商業經濟協會發表講話。9:00pm，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克在克利夫蘭聯邦儲備銀行主辦的會議上致開幕詞。27日凌晨1:15am，美聯儲理事巴爾在克利夫蘭聯邦儲備銀行主辦的會議上發表講話。2:30am，歐洲央行總裁拉加德發表講話。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布第一季GDP價格指數，料由2.3%升上3.7%；第一季個人消費料由4%降至1.2%；5月耐用品訂單料由下滑6.3%改善至升8.5%；5月批發庫存月率升幅料維持於0.2%；連續申請失業救濟金人數料由194.5萬升至195萬；首次申請失業救濟金人數料由24.5萬降至24.3萬。10:00pm，美國公布5月成屋待完成銷售，月率料由下滑6.3%改善至升0.1%。11:00pm，美國公布6月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負3惡化至負5。



在美國，今日公布業績的公司有：耐克(US.NKE)等。(wa)