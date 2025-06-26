26/06/2025 08:26

【特朗普新政】傳特朗普或提前宣布鮑威爾接班人選，美元聞訊走低

《經濟通通訊社26日專訊》據美媒報道，美國總統特朗普對聯儲局拒絕降息感到惱火，促使他考慮提前宣布接替主席鮑威爾的人選。消息傳出後美元走低。



鮑威爾的任期還有11個月。據知情人士透露，最近幾周，特朗普一直在考慮在9月或10月之前選定並宣布鮑威爾的繼任者。



其中一位知情人士表示，總統對鮑威爾的憤怒可能會導致他更早地宣布這一消息。特朗普考慮的人選包括沃什、哈塞特、貝森特、Malpass、以及沃勒。



美元小幅走低。美元兌日圓下跌0.1%至145.06；歐元兌美元上漲0.1%，至1.1671；英鎊兌美元上漲0.1%，至1.3676。(jf)