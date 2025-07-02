26/06/2025 09:51

【特朗普新政】北約同意軍費升至GDP的5%，美國承諾集體防禦

《經濟通通訊社26日專訊》北約做出重大內部調整，各成員國同意按美國要求，將國防開支提高到GDP的5%。北約秘書長呂特表示，美國將減少對該軍事同盟的投入，但不希望歐洲安全出現漏洞。



北約32個成員國周三（25日）在海牙峰會上，做出有關決定，被視為美國總統特朗普的重大勝利。作為交換，特朗普在會上重申「堅不可摧的」集體防御承諾。



北約通過宣言稱，盟國「保持團結一致，堅定決心保護我們的10億公民、捍衛聯盟，並維護我們的自由與民主」。



宣言還指出，此番防務開支目標從GDP的2%提高至5%，旨在應對「重大的安全威脅與挑戰，尤其是俄羅斯對歐洲-大西洋安全構成的長期威脅，以及恐怖主義的持續威脅」。



數月以來，呂特和歐洲成員國一直力圖確保美國重申對第五條集體防御條款的承諾。特朗普在峰會結束後表示：「峰會改變了我的看法，，他們不是在佔我們便宜，我們是要來幫助他們保護自己的國家。」



*德國總理：將打造歐洲最大常規軍*



德國總理默茨則表示，要打造歐洲最強大的常規軍。他說：「這是值得銘記的一天，肯定會載入北約的史冊。」他還稱：「特別是看看莫斯科，就顯示了北約擁有什麼：我們不能把自由、和平與安全當成理所當然。」



不過，西班牙和斯洛伐克對撥出如此巨額資金用於國防表示懷疑。特朗普警告稱，他將因此對西班牙實施更嚴苛的貿易條件，讓對方付出雙倍的代價。(jf)