26/06/2025 13:11

【外圍經濟】日產預告第二季度虧損2000億日圓，續推動重組

《經濟通通訊社26日專訊》日本汽車製造商日產汽車(US.NSANY)預計2025年第二季度將錄得高達2000億日圓（約合13.7億美元）的合併營業虧損，較去年同期僅錄得9億日圓盈利大幅轉差，反映公司正面臨嚴峻經營挑戰。



據日產最新公告，虧損主因包括全球汽車需求疲弱、電動車市場競爭加劇，以及內部結構調整相關成本增加。早於今年5月，日產已宣布大規模重組計劃，當中包括全球裁員2萬人及關閉7家工廠，旨在削減成本、提升營運效率，應對全球汽車產業格局劇變。



管理層指出，儘管短期內業績承壓，但公司將加快推進電動化及智能化轉型，並持續優化產品組合及全球產能配置，以期中長線重拾增長動力。(kk)