24,325.40
-149.27
(-0.61%)
24,325
-145
(-0.59%)
平水0
8,803.83
-55.46
(-0.63%)
5,345.16
-13.86
(-0.26%)
2,617.29億
3,448.45
-7.52
(-0.218%)
3,946.02
-14.05
(-0.355%)
10,343.48
-50.24
(-0.483%)
2,140.60
-8.13
(-0.38%)
108,035.6900
+695.1000
(0.648%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1337
歐元最佳客戶買入價
9.1978
英鎊最佳客戶買入價
10.7953
日圓最佳客戶買入價
5.4541
推廣限時優惠：維柏健5星魚油+健骨維他命D3
恒生指數
24,325.40
-149.27
(-0.61%)
期指
平水0
24,325
-145
(-0.59%)
國企指數
8,803.83
-55.46
(-0.63%)
科技指數
5,345.16
-13.86
(-0.26%)
大市成交
2,617.29億
股票
2,478.52億
(94.698%)
窩輪
66.21億
(2.530%)
牛熊證
72.56億
(2.772%)
即時更新：26/06/2025 16:12
可賣空股票總成交
1,232.70億
主板賣空
138.42億
(11.229%)
半日數據，更新：26/06/2025 12:40
上証指數
成交：6,030.95億
3,448.45
-7.52
(-0.218%)
滬深300
3,946.02
-14.05
(-0.355%)
深証成指
10,343.48
-50.24
(-0.483%)
MSCI中國A50
2,140.60
-8.13
(-0.38%)
比特幣
資料由Binance提供
108,035.6900
+695.1000
(0.648%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1337
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1978
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.7953
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.4541
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

16
七月
灣仔香港會議展覽中心｜第35屆香港貿發局香港書展 灣仔香港會議展覽中心｜第35屆香港貿發局香港書展
大型盛事 展覽
灣仔香港會議展覽中心｜第35屆香港貿發局香港書展
推介度：
16/07/2025 - 22/07/2025
20
三月
金鐘亞洲協會香港中心｜李光裕 — 雕塑虛空 金鐘亞洲協會香港中心｜李光裕 — 雕塑虛空
展覽 文化藝術
金鐘亞洲協會香港中心｜李光裕 — 雕塑虛空
推介度：
20/03/2025 - 14/12/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股02318 中國平安00700 騰訊控股00939 建設銀行00001 長和
新聞
股票
Highlight:
【陸叔專訪】恒指下半年展望？鎮倉之寶有啲咩？
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
TWD 美元/新台幣
29.0130
-0.3289
-1.121%
JPY 美元/日圓
143.9230
-0.9800
-0.676%
THB 美元/泰銖
32.3420
-0.1650
-0.508%
更新：26/06/2025 16:10
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
中銀, 滙豐, 恒生
19/06/2025 13:02
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAO bank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處