26/06/2025 15:22

【中東戰火】特朗普稱美伊將於下周對話，中東戰爭已經結束

《經濟通通訊社26日專訊》美國總統特朗普周三（25日）表示，美國將於下周與伊朗舉行會晤，並指中東戰爭已經結束。



特朗普在海牙參加北約峰會期間稱：「我們下周將與伊朗方面進行會談，可能簽署一份協議。我不知道，在我看來，並不是非簽不可。」



他重申，美國對納坦茲、伊斯法罕和福爾多核設施的空襲「徹底摧毀」了這些設施，再次駁斥了有關空襲僅使德黑蘭核計劃倒退數月的說法。他還表示，空襲實際上意味著衝突「結束了」。



他說：「我與雙方都打過交道，他們都累了，都倦了。他們打得非常非常激烈、非常殘酷、非常暴力，雙方都滿意地回家了。衝突會再次爆發嗎？我猜有一天可能會。可能很快會開始。」(jf)