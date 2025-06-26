26/06/2025 08:34

【開市Ｇｏ】金管局買入港元，傳比亞迪減產，眾安高位配股抽水

2025年6月26日【要聞盤點】



1、市場觀望以色列與伊朗的停火協議進展，道指日內震盪上落，收市跌逾100點，標普500指數則逼近歷史高位。道指收市跌106點，或0.25%，報42982點；標普500指數基本持平，微跌0.02點，報6092.16點；納指跌61點，或0.31%，報19973點。中國金龍指數下跌45點。日經期貨截至上午7時41分上升18點。



2、美聯儲主席鮑威爾連續第二日出席國會聽證會，提及減息前景，表示目前政策利率略具限制性，未來的貿易協議可能允許美聯儲考慮減息。



3、美軍上周六轟炸伊朗核設施後，特朗普表示，伊朗與以色列的停火進展順利，下周將與伊朗舉行會談，可能就核計劃達成協議，但警告以伊衝突或再次爆發。



4、美國中央情報局稱，伊朗多處關鍵核設施被摧毀，重建需數年時間。伊朗外交部證實核設施嚴重受損，表示將繼續發展核能，並重申和平利用核能的權利。



5、北約峰會在海牙發布聯合宣言，同意將國防支出目標從GDP的2%提升至2035年的5%，並承諾將GDP的1.5%用於保護關鍵基礎設施。



6、據《華爾街日報》報道，蜆殼與英國石油就潛在收購展開初步談判，若交易落實，將成為數十年來最大石油行業併購案，可能改寫全球能源版圖。



7、富衛集團(01828)宣布主板上市計劃，計劃發售逾9134萬股股份，每股發售價38元，今日起至7月2日招股。



8、英偉達股價日內大升逾4%，收報154.31美元，創歷史新高，市值突破3.75萬億美元，超越微軟及蘋果，穩居全球市值最高企業。



9、港元匯價觸發7.85兌美元的弱方兌換保證，香港金管局於紐約交易時段買入94.2億港元，這是自2023年以來金管局首次接盤港元沽盤。



【焦點股】



比亞迪(01211)

- 傳放緩生產和產能擴張計劃，部分工廠產量至少減三分之一



眾安在綫(06060)

- 擬折讓8.5%配股，配股數目相當於擴大後已發行股本逾13%，預計淨籌近39億元



電訊盈科(00008)

- 旗下富衛在港啟動招股程序，引入中東主權基金及日本險企等基投，籌39億元



順豐控股(06936)

- 通過配股及發可轉債，集資最多近55億元

- 配售價42.15元較上日收市價折讓約8.8%



家電股：海爾智家(06690)、美的集團(00300)、海信家電(00921)等

- 國務院副總理何立峰河北調研表示，續推動消費品以舊換新政策落地見效



息口敏感股：恒地(00012)、新地(00016)、國泰航空(00293)

- 鮑威爾表示目前政策利率略具限制性，未來達成的貿易協議可能允許美聯儲考慮減息



周六福(06168)

- 超購710倍一手分配率0.8%，今早掛牌

- 周六福暗盤收高近13%，每手賺310元



聖貝拉(02508)

- 超購192倍一手分配率2.5%，今早掛牌

- 暗盤收高逾22%，每手賺735元



穎通控股(06883)

- 超購逾35倍一手中籤率10%

- 暗盤潛水逾2%，每手蝕70元



信達生物(01801)

- 折讓近5%配股淨籌約43億元



滔搏(06110)

- 首財季零售及批發業務總銷售金額按年錄中單位數下跌



東風集團(00489)

- 與日產成立合資公司，拓汽車出口業務





【油金報價】



紐約期油上漲0.03%，報64.94美元/桶



布倫特期油下跌0.05%，報66.40美元/桶



黃金現貨上升0.07%，報3334.59美元/盎司



黃金期貨上升0.17%，報3348.72美元/盎司