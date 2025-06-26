26/06/2025 15:24

【風雲人物】貝索斯威尼斯婚禮引噓聲，慶祝活動轉至遠離市中心

《經濟通通訊社26日專訊》亞馬遜創辦人貝索斯與未婚妻桑切斯(Lauren Sanchez)的婚禮，周四（26日）起一連3日在意大利威尼斯舉行。不過，由於居民和活動人士反對，主要慶祝活動轉移至遠離市中心的地方舉行。



這場預計花費4000萬至4800萬歐元的世紀婚禮，預料有250名賓客出席，包括演藝界、政界和金融界名人，估計大約90架私人飛機將會降落當地機場。



不過，婚禮引來多個團體抗議，包括反對過度旅遊的當地居民、關注氣候的活動人士，以及反對貝索斯支持美國總統特朗普的人，威尼斯近日貼滿抗議海報，有示威者認為，慶祝活動將當地變成富豪的私人樂園。



在一片反對聲中，貝索斯向3間當地機構捐贈300萬歐元，並把主要慶祝活動轉移至遠離市中心的歷史造船廠建築群「軍械庫」(Arsenale)舉行。(rc)